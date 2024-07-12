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Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi!

Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2024 - 11:43

Fenerbahçe’den yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi-Samuel, Sabah’ın haberine göre 2.5 milyon Euro talep etti.

Yönetim bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni yol haritası belirlendi
Osayi-Samuel’i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.

Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel’e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Geride bıraktığımız sezonda 39 maça çıkıp 3061 dakika sahada kalan Osayi-Samuel 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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