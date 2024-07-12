Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi!

Fenerbahçe’den yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi-Samuel, Sabah’ın haberine göre 2.5 milyon Euro talep etti.

Yönetim bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni yol haritası belirlendi

Osayi-Samuel’i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.

Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel’e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.