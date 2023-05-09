NESRİN TRASPARAN KİYAFETEİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Nesrin Cavadzade’nin son Instagram pozu, görenleri hayrete düşürdü. Transparan bir elbise giyen Cavadzade, göğüslerini çiçeklerle kapatınca magazin gündemine bomba gibi düştü, adeta nefes kesti.

Uzun bir zamandır Ekranlarda olmayan oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kalmaya devam ediyor. Estetik sonrası değişimiyle sık sık gündem olan ünlü isim, düzgün fiziği ile de dikkatleri üzerinde topluyor.