Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Müzik Listesindeki Siyasi Mesajlar Ne ?

detay1
Müzik Listesindeki Siyasi Mesajlar Ne ?
0 views
15 Eylül 2021 - 17:14
detay2

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece yaptığı müzik listesi paylaşımı gündem olmuştu. Müzik listesindeki siyasal mesajların ne olduğu merak konusu oldu.

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı ‘uzun yol müzik listesi’ ile siyasi mesajlar verdiğine dikkat çekti.

Yetkin, yazısında yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün de en sevdiği türkü olduğu söylenen, bizim gibi köklerinin bir ucu Balkan Türklerinde olanların da pek sevdiği Selanik türküsü “Bülbülüm Altın Kafeste”ye bir vurgu yapmak lazım.

Sonra Kerkük türküsü “Evlerinin Önü Yonca”yı, Azerbaycanlı Nermine Memedova ile Kerküklü Sinan Seid’in düet yaptığı eski bir kayıttan almak bir başka şeydir; kendisi bir mesajdır.

Aynur’un, Şener Şen ve Meltem Cumbul’un “Gönül Yarası” filmiyle hepimizi ağlatarak Türkiye’ye tanıttığı o nefis “Dar Hejroke” türküsünün kendisi bir mesaj değil de nedir?
Ve yine Balkanlardan, Makedon şarkıcı Esma Redzepova’dan “Dzelem, Dzelem”; Romanlar için neredeyse milli marş niteliğindeki türkü. Herhangi bir türkü değil çünkü; Nazilerin katlettiği Romanların ardından yazılmış.

“Geliyor gelmekte olan”dan, Hadise’den çıktık, Kılıçdaroğlu’nun akşam vakti yayınladığı müzik listesiyle nerelere geldik. Önümüzdeki seçim kampanyası sert olduğu kadar renkli geçeceğe de benziyor.”

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mu Varyantı PCR’dan Kaçabiliyor !Mu Varyantı PCR’dan Kaçabiliyor !
Dolar Ateşi İçin Tarih Verildi !Dolar Ateşi İçin Tarih Verildi !
İnce’den Millet İttifakı’na Sıcak Temasİnce’den Millet İttifakı’na Sıcak Temas
Bu Kadar Parayı Nerden Kazanıyor ?Bu Kadar Parayı Nerden Kazanıyor ?
Ayrıldığı Gün Ona Ne Söyledi ?Ayrıldığı Gün Ona Ne Söyledi ?
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz Ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Yenge’den Olay Paylaşımlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davada Burak Yılmaz Engeli !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet İşleri, Dev Bütçesiyle 7 Bakanlığı Solladı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mu Varyantı PCR’dan Kaçabiliyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müzik Listesindeki Siyasi Mesajlar Ne ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Ateşi İçin Tarih Verildi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnce’den Millet İttifakı’na Sıcak Temas
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu Kadar Parayı Nerden Kazanıyor ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrıldığı Gün Ona Ne Söyledi ?
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz EttilerEylül 15, 2021-5:44 pm
Eski Yenge’den Olay PaylaşımlarEylül 15, 2021-5:36 pm
Davada Burak Yılmaz Engeli !Eylül 15, 2021-5:29 pm
Bu Paraları Alıyorlar, Devlete Ne Ödüyorlar ?Eylül 15, 2021-4:30 pm
Bilim Kurulu Toplanıyor !Eylül 15, 2021-4:05 pm
Bne Seksi Bir Kadınım !Eylül 15, 2021-3:58 pm
Grip Salgını Geliyor !Eylül 15, 2021-3:38 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !