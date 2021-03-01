Müzik Listesindeki Siyasi Mesajlar Ne ?

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece yaptığı müzik listesi paylaşımı gündem olmuştu. Müzik listesindeki siyasal mesajların ne olduğu merak konusu oldu.

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı ‘uzun yol müzik listesi’ ile siyasi mesajlar verdiğine dikkat çekti.

Yetkin, yazısında yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün de en sevdiği türkü olduğu söylenen, bizim gibi köklerinin bir ucu Balkan Türklerinde olanların da pek sevdiği Selanik türküsü “Bülbülüm Altın Kafeste”ye bir vurgu yapmak lazım.

Sonra Kerkük türküsü “Evlerinin Önü Yonca”yı, Azerbaycanlı Nermine Memedova ile Kerküklü Sinan Seid’in düet yaptığı eski bir kayıttan almak bir başka şeydir; kendisi bir mesajdır.

Aynur’un, Şener Şen ve Meltem Cumbul’un “Gönül Yarası” filmiyle hepimizi ağlatarak Türkiye’ye tanıttığı o nefis “Dar Hejroke” türküsünün kendisi bir mesaj değil de nedir?

Ve yine Balkanlardan, Makedon şarkıcı Esma Redzepova’dan “Dzelem, Dzelem”; Romanlar için neredeyse milli marş niteliğindeki türkü. Herhangi bir türkü değil çünkü; Nazilerin katlettiği Romanların ardından yazılmış.

“Geliyor gelmekte olan”dan, Hadise’den çıktık, Kılıçdaroğlu’nun akşam vakti yayınladığı müzik listesiyle nerelere geldik. Önümüzdeki seçim kampanyası sert olduğu kadar renkli geçeceğe de benziyor.”