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MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde bir asker şehit oldu

MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde bir asker şehit oldu
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04 Mayıs 2022 - 14:00

Son dakika… MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytindalı Harekât Bölgesi’nde teröristlerin füze saldırısı sonucunda İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralandı. Bahadır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırı sonrası terör hedefleri vuruldu ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

 

Son dakika... MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

 

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

 

Son dakika... MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

 

ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR

İstihkam Teğmen Talha Bahadır’ın Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde oturan Emine ve Hakkı Bahadır çifti, oğullarının şehit olduğu haberini yetkililerden aldı. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin evine dev Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

 

Son dakika... MSB duyurdu: Zeytindalı Harekat Bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

 

Sultaniye Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu’nda müdür olarak görev yapan Hakkı Bahadır, oğlunun Suriye’de görev süresinin bugün dolduğunu belirterek “Olay yaşanmasaydı Malatya’daki birliğine dönecekti” dedi. Hakkı Bahadır, “Dinimiz, imanımız, vatanımız, milletimiz için, oğlum görevi başında şehit olmuştur. Vatan sağ olsun. Bu ülkenin nice şehitlere ihtiyacı olabilir. Ülke şehitlerin kanı üzerine kurulan bir ülkedir. Başımızın dik durması lazım. Biz bu vatanı canımızla, kanımızla savunmak zorundayız. Tabi ki evlat acısı kolay değil ama biz bunu gönlümüze gömüyoruz. Allah’a gönderdiğimize, şehit olduğuna inanıyoruz. Allah vatanımızı milletimizi her türlü kötülükten korusun. Askerimize, polisimize güç kuvvet versin” diye konuştu.

Ailenin 5 çocuğundan biri olan Teğmen Talha Bahadır’ın cenazesi bugün ikindide toprağa verilecek.

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