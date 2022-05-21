New York Times gazetesi Biden’ı Ukrayna konusunda uyardı!

Amerikan Kongresi, Ukrayna’ya yönelik 40 milyar dolarlık yeni yardım paketini nihai onay için ABD Başkanı Joe Biden’a gönderirken, ülkenin en önemli gazetesi New York Times (NYT), Beyaz Saray’a bu savaşa daha fazla dahil olunmaması çağrısında bulundu. New York Times gazetesi bir başyazı ile Biden yönetiminin Ukrayna politikasında önemli boşluklar olduğunu öne sürdü.

Gazete, Washington’ın Ukrayna’ya hem kritik istihbarat katkısı hem de giderek artan ölçüde askeri yardım yaptığına dikkat çekerek, bu durumun Rusya ile daha büyük çatışmalara yol açabileceğini belirtti. NYT, Ukrayna’nın müdafaa edilmesi gerektiğini savunurken, Rusya ile topyekûn bir savaşa sürüklenmenin ABD’nin çıkarına olmadığını vurguladı. Biden yönetimine Kiev’e yardımın sınırlarını saptaması çağrısında bulunuldu.

‘HEDEF BELİRSİZ’

NYT, Biden yönetiminin bu konuya dair politikasının da giderek belirsizleşmeye başladığını yazdı. Gazete, ABD’nin iki tarafın buluşacağı bir anlaşma ile bu savaşı sonlandırmayı mı yoksa Rusya’yı kalıcı olarak zayıflatmayı hedeflediğinin belli olmadığına dikkat çekti. NYT, Rusların ölümünü ve Savaş gemilerinin batırılmasını sağlayan Amerikan istihbarat akışının, bu savaşın daha fazla yayılmasını önleme amacıyla bağdaşmadığını da ekledi.

‘RUSYA NÜKLEER GÜÇ’

Gazete ayrıca, Rusya’nın Ukrayna savaşında zorlanmasına karşın halen güçlü bir askeri aygıta sahip bir nükleer süper güç olduğunu hatırlattı. Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinin ‘kesin zafer’ gibi söylemlerinin heyecan verici olduğunu, ancak bunların uzakta olan müzakereleri yakınlaştırmadığını belirtti. Ayrıca Rusya’nın 2014’ten sonra Ukrayna’dan ele geçirdiği toprakların tamamından vazgeçmesini beklemenin gerçekçi olmadığını da aktardı.

‘NET BİR SINIR ÇİZİLMELİ’

Gazete, ABD’yi kasım ayında Kongre seçimlerinin beklendiğini hatırlatarak, Amerikan kamuoyu Ukrayna saflarında yer alsa da geçinme ve yüksek enflasyon gibi konuların seçmen için ilk sırada yer aldığını belirtti. NYT, Biden yönetiminin Ukrayna hükümetine hitaben ABD ve NATO’nun bu savaşa ne kadar dahil olacağı konusunda net bir sınır çizmesi gerektiğini vurguladı.

ASKERİ YARDIM 4 MİLYAR DOLARI BULDU

ABD, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna’ya kapsamlı askeri yardım paketleri sunmaya devam ediyor. Bu paketlerden 100 milyon Dolar değerindeki 10’uncusunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı önceki gün onayladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, “Bu, Rusya’nın 24 Şubat’ta zalimce ve sebepsiz yere Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana, Ukrayna’ya toplam ABD askeri yardımını silah ve teçhizat olarak yaklaşık 3.9 milyar dolara çıkarmış oldu” dedi. ABD, daha önce Ukrayna’ya çok sayıda Javelin tanksavar, Stinger uçaksavar sistemleri ve Switchblade ‘kamikaze’ dronları sağlamıştı.