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Mohamed Salah sol ayağıyla rekor kırdı!

Mohamed Salah sol ayağıyla rekor kırdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Nisan 2023 - 13:37
İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Liverpool, Leeds United ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçta Mohamed Salah, attığı gol ile tarihe adını yazdırdı.
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