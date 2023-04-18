Mohamed Salah sol ayağıyla rekor kırdı!

Premier Lig’in 31. hafta maçında Leeds United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Kritik maç Elland Road Stadyumu’nda oynandı. Kritik müsabakada Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, müsabakada attığı golle tarihe geçti.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Leeds United karşısına şu ilk 11’le çıktı: Alisson, Alexander, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Gakpo, Jota
Karşılaşmanın 35. dakikasında Salah’ın pasıyla savunma arkasına sarkar Alexander-Arnold, ceza sahası içi sağ çaprazından sol tarafa pası çıkardı. Kale sahası içi sol çaprazında bulunan Gakpo sol ayağıyla topa dokundu ve ağları havalandırdı.
39. dakikada Muhammed Salah farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Jota’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammed Salah ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu.
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Liverpool’un ikinci golünü kaydeden Mohamed Salah, 107 golle Premier Lig tarihinde sol ayakla en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.