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Minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı: 5 yaralı

Minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı: 5 yaralı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ekim 2023 - 10:06
Bursa’da kontrolden çıkan bir minibüs adeta dehşet saçtı. Önce kavşaktan dönüş yapan ticari taksiye çarpan minibüs sonra savrularak kaldırımda yürüyen biri 4 aylık hamile 4 kişiye çarptı. Şans eseri ölen kimse olmazken minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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