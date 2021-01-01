İstanbul’da HDP binasına silahlı ve bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı…

İstanbul’da HDP binasına silahlı ve bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı…

İstanbul’da silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi.

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen saldırgan bir kişiyi yaraladı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, saldırgan gözaltına alındı.

Saldırının, HDP İzmir İl binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı baskınla ilgili davadan bir gün önce gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

HDP İzmir İl binasına 17 Haziran 2021’de silahlı saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan dava 29 Aralık’ta (yarın) başlıyor.