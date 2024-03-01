Milletvekili Sakık’ın oğlu yaralamadan tutuklandı!

Ankara’da olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde meydana geldi. Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık (39), Murat Köylü’yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı.

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA’da yer alan habere göre ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık’ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi.