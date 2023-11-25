Metro İstanbul duyurdu! Bugün bazı metro hatları kapalı olacak

İstanbul’da yapılacak eylem nedeniyle İstanbul Valiliği bazı önlemler aldı. Valilik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için aldığı kararları duyurdu. Buna göre İstanbul’da bazı metro hatları ve istasyonları bugün kapalı olacak.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar erkek şiddetine karşı alanlarda olacak.
İstanbul’da da bugün saat 16.00’da Mecidiyeköy’de toplanılacak.
VALİLİK KARAR ALDI
Toplantı öncesi Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.