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Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı

Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:02

Ankara’da manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası avukat Haydar Ulusoy’a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır’a verilen ceza belli oldu.

Ankara’da yaşayan Elif Nasır, 4 Aralık 2022’de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’a aracıyla çarptı.

Kazada ağır yaralanan avukatlık yapan emekli albay Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı.
Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

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İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy’a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı.

Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 ay’a indirildi.

Öte yandan, tutuksuz sanık Nasır’ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. (DHA)

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Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı
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