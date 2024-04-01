Aynı ödül törenine katılmışlardı! Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel cevabı

Son dönemin en popüler iki ismi Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, ABD’de ödül töreninde buluştu. İkili tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. ABD dönüşü Sarıkaya’dan Hande Erçel açıklaması geldi.

Mesut Yılmaz – Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, ABD’de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldiler. Gecede Hande Erçel yırtmaçlı beyaz bir elbise giyerken Serenay Sarıkaya da mayo kesim bir kıyafet tercih etti.

Ünlü isimlerin kombin fiyatları da belli olmuştu. Serenay Sarıkaya’nın kıyafetinin 100 bin lira çantasının 140 bin lira olduğu öğrenilmişti. Hande Erçel’in elbisesinin 182 bin çantasının 64 bin ayakkabısının ise 46 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.

DÖNÜŞTE GÖRÜNTÜLENDİ

Serenay Sarıkaya, New York’ta gerçekleşen Amerikan Türk Cemiyeti davetinden dönüşte İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Gecede ödül alan oyuncu, “Güzel geçti. Amerika’nın bizim sektörü onurlandırdığı bir geceydi” dedi.

HANDE ERÇEL YANITI

Sarıkaya, Hande Erçel’le olan samimi tavırlarının sorulmasına ise, “Evet, öyle oldu. Çok tatlısınız” diyerek cevap verdi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Bir süredir Mert Demir’le birlikte olan oyuncu, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna, “Her şey gayet güzel, yolunda” yanıtını verdi.

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Sarıkaya’dan Instagram hesabına yeni paylaşım geldi. Son birkaç ayından fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’e yer verdi. Sarıkaya paylaşımında ‘Benim elli tonum’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.