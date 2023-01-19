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Mert Yazıcıoğlu’ndan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi!

Mert Yazıcıoğlu’ndan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi!
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19 Ocak 2023 - 16:51

Afra Saraçoğlu (25) ile kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu (29), ‘ihanet’ dedikodularının gölgesinde ayrıldıklarını duyurmuştu. Yakışıklı oyuncu, Saraçoğlu ile ilişkisinin bitme sebebinin Mert Ramazan Demir olduğu iddiası hakkında, “O bizim arkadaşımız” diyerek sessizliğini bozmuştu. Mert Yazıcıoğlu, açıklamasının ardından gündem olan bir hamlede bulundu.

Mert Yazıcıoğlundan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi

2018’den beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu’nun birlikteliğinin ‘ihanet’ nedeniyle bittiği öne sürülmüştü.

Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir‘le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu’nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilmişti.

Mert Yazıcıoğlundan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi

 

 “ÖYLE BİR ŞEY YOK” DEMİŞTİ

Yazıcıoğlu, haklarında çıkan haberlerin ardından, basın mensuplarına, “Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik” açıklamasında bulunmuştu.

Mert Yazıcıoğlundan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi

 

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Ayrılığın ardından dedikoduları yalanlayan Mert Yazıcıoğlu, yeni bir hamlede bulundu. Yazıcıoğlu, eski sevgilisinin beraber çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesine karşılık verdi. Oyuncu da Saraçoğlu ile pozlarını profilinden kaldırdı. Mert Yazıcıoğlu’nun, ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Mert Yazıcıoğlundan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi

 

“AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEĞİL”

Mert Yazıcıoğlu’nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı da konuşulmuştu. İddiaların ardından açıklama yapan Saraçoğlu, “Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın…” şeklinde konuşmuştu.�

Mert Yazıcıoğlundan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi

 

“ROL ARKADAŞIM”

Hafsanur Sancaktutan da iddialara, şu şekilde yanıt vermişti:

Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum.

 

Mert Yazıcıoğlundan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hamlesi

Bu haber www.milliyet.com.tr den alınmıştır.

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