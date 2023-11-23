Merkez Bankası’nın 23 Kasım 2023 faiz kararının ardından dolar kaç lira oldu?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı bugün belli oldu. 23 Kasım 2023 Perşembe günü faiz kararının ardından doların kaç lira olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte dolarda son durum…
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı vatandaşların odağında yer alıyor. Kararın piyasaları nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. 23 Kasım Perşembe gününe dolar aşağı yönlü hareketle başlamıştı. İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş ve gerilimler sonrası hem dolar, hem euro hareketli zamanlar geçirmişti.
Dolar şu an aşağı yönlü, euro ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar fiyatlarındaki son durum…
DOLAR NE KADAR OLDU?
Önceki gün kapanışını 28,8097 TL’den yapan dolar bugün 28,7857 TL alış ve 28,8339TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
EURO NE KADAR OLDU?
Euro geçtiğimiz günlerde rekor seviyesine ulaşmıştı. Önceki gün kapanışını 31,5123 TL üzerinden yapan euro ise 0,46 değişim yaşadı ve bugün 31,4491 TL alış fiyatına yükseldi. Dolar satış fiyatı olarak ise 31,5867 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.