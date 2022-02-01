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Meriç Erkan’ın son hali şoke etti! Yıllar önce yaşananları itiraf etti: “Tamamen kurguydu”

Meriç Erkan’ın son hali şoke etti! Yıllar önce yaşananları itiraf etti: “Tamamen kurguydu”
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10 Şubat 2022 - 15:17

Meriç Erkan’ın son hali dikkat çekti. Ahu Tuğba’nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Arkan son haliyle şoke etti. Meriç Erkan maneviyata yöneldi, sakal bıraktı. Bununla da yetinmeyen Erkan adını ‘Mahmut Erkan’ olarak değiştirdi. Peki Meriç Erkan kimdir?

Esra Erol’un izdivaç programına katılan, bir dönem danslarıyla gündem olan Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan maneviyata yöneldi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Meriç Erkan maneviyata yöneldi ardından giyim tarzını, imajını değiştirdi, adını da ‘Mahmut’ olarak değiştirdi. “Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyete daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma” diyen Meriç Erkan “Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik

dedi.

Meriç Erkan “En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan’la güvende olduğumu hissettim” diyor

“İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim” diyen ünlü isim Esra Erol’a katıldığı programı anlatarak “Hepsi kurguydu” dedi.

Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek “Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum” yorumunda bulundu.

 

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