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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
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05 Aralık 2022 - 10:59

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zamlar da netleşmeye başladı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlar tam olarak netleşmiş olacak.

Memur, memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklileri alacaklar zamma odaklandı. Her ay açıklanan enflasyonla birlikte memur ve emeklilerin zam oranlarında da değişiklik oluyor.

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7’nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11’e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

SSK VE BAĞKURLULARIN DURUMU NE?

SSK ve Bağkurlularda toplu sözleşme bulunmuyor ve 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alıyorlar. Buna göre SSK ve Bağkurlular şimdiden yüzde 14,05 oranında zammı hak etti. Ancak Aralık ayı enflasyonuna göre bu durum değişebilir. Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 14,05 olan güncel oran da düşüş gösterecek. Aralık ayında aylık enflasyon yükselirse maaşlarına gelecek zam yüzde 14,05’in üzerinde olacak.

BÜYÜMEDEN GELEN FARK DA EKLENEBİLECEK

Dünya ekonomileri durgunluk içine girerken Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. Türkiye ekonomisindeki büyümenin de maaşlara Zam olarak eklenmesi bekleniyor. Ayrıca Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 3600 ek göstergeden de ekstra zam gelecek.

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