Mehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak’taki bir restoranda görüntülendi. Yakında televizyon programına başlayacağını ifade eden Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, ‘Kaçış Sendromu’ hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören Erbil, artık sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak’taki bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı.

Sağlık durumu iyi olan ve çıkışta gazetecilerle sohbet eden Erbil, “Buranın köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim” ifadelerini kullandı.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Yakında televizyon programına başlayacağını sözlerine ekleyen Mehmet Ali Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.

235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018’de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği ‘kaçış sendromu’ hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı: – Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı. – Türkiye’nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. – Kardeşime ‘Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin’ dedim.