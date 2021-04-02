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Mehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor

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Mehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
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01 Nisan 2021 - 11:22
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Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak’ta görüntülendi. Mehmet Ali Erbil gazetecilere, ekrana döneceğini açıkladı.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak’taki bir restoranda görüntülendi. Yakında televizyon programına başlayacağını ifade eden Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, ‘Kaçış Sendromu’ hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören Erbil, artık sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak’taki bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı.

Sağlık durumu iyi olan ve çıkışta gazetecilerle sohbet eden Erbil, “Buranın köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim” ifadelerini kullandı.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Yakında televizyon programına başlayacağını sözlerine ekleyen Mehmet Ali Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.

235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018’de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği ‘kaçış sendromu’ hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

– Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

– Türkiye’nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

– Kardeşime ‘Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin’ dedim.

– İlk uyandığımda Muhsine’yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

– Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

– O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

– Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

– Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

– Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

– Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

– En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

– Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.

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