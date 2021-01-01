Dermancıoğlu’ndan şaşkına çeviren ‘aldatılma’ itirafı

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Esra Dermancıoğlu, YouTube’da Armağan Çağlayan’ın Gör Beni isimli programına konuk oldu. Dermancıoğlu’ndan şaşırtan itiraflar geldi. İşte, ünlü oyuncunun itirafları!

Esra Dermancıoğlu, YouTube’da Armağan Çağlayan‘ın Gör Beni isimli programına konuk oldu. Dermancıoğlu’ndan şaşırtan itiraflar geldi. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, “Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil” dedi.

52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı:”Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun? dedim. Evet dedi. Sonra konuştuk çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış…”

Dermancıoğlu ayrıca “Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” dedi.