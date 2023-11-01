Kısmetse Olur Yaren’in estetiksiz hali şok etti! Resmen evrim geçirmiş

YouTube’da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının dikkat çeken ismi Yaren Dağ’ın estetiksiz hali şaşkınlık yarattı.
İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmadaki isimler son derece dikkat çekiyor.
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Programda önce çıkan isimlerden biri olan Yaren Dağ, gerek davranışları gerek görüntüsü ile sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.
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Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, “Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum” sözleriyle olay olmuştu.
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Dağ’ın büyük değişimi herkesi şaşırtırken, bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren’in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımı gören herkesi şaşırttı.
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İşte Yaren Dağ’ın estetikten önceki hali ve değişimi…
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