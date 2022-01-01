Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!
Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı Mahkum dizisi, FOX ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Açelya karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Güzel oyuncu şimdilerde FOX TV’de yayınlanan Mahkum dizisinde boy gösteriyor.
Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Köseoğlu, performansıyla tam not aldı.
1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.
Henüz 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu; Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Mucize Doktor ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu’nun Instagram’da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.
Köseoğlu son yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı.
Derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle poz veren Köseoğlu’nun paylaşımına beğeni yağdı.
Hayal Köseoğlu’nun iddialı paylaşımına ”Allah özenerek yaratmış”, ”Ayıp denen bir şey kalmamış” ve ”Silikonların patlayacak” gibi yorumlar yapıldı.
İşte o pozlar…
Köseoğlu daha önce de direk dansı yaptığı anları paylaşarak uzun süre konuşulmuştu…