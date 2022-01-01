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Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!

Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!
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10 Mart 2022 - 14:38

Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! ‘Silikonun patlayacak!

Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı Mahkum dizisi, FOX ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 1

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Açelya karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 2

Güzel oyuncu şimdilerde FOX TV’de yayınlanan Mahkum dizisinde boy gösteriyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 3

Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Köseoğlu, performansıyla tam not aldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 4

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 5

Henüz 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu; Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Mucize Doktor ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 6

Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu’nun Instagram’da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 7

Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 8

Köseoğlu son yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 9

Derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle poz veren Köseoğlu’nun paylaşımına beğeni yağdı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 10

Hayal Köseoğlu’nun iddialı paylaşımına ”Allah özenerek yaratmış”, ”Ayıp denen bir şey kalmamış” ve ”Silikonların patlayacak” gibi yorumlar yapıldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 11

İşte o pozlar…

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 12
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 13
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 14
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 15
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 16

Köseoğlu daha önce de direk dansı yaptığı anları paylaşarak uzun süre konuşulmuştu…

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 18

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 20

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 28

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak! - Sayfa 30

 

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