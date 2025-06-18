İRAN’DAN İSRAİL’E GÖZDAĞI: CEZALANDIRICI SALDIRILAR YOLDA

İsrail ve İran arasında beş gündür süren karşılıklı saldırılar her geçen gün şiddetlenirken, Tahran’dan tehdit dozunu artıran yeni bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonların yalnızca “caydırıcılık” amacı taşıdığını belirterek, yakın zamanda “cezalandırıcı” saldırıların başlayacağını duyurdu.

TEL AVİV VE HAYFA UYARISI: BÖLGELERİ TERK EDİN

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın tarih boyunca saldırılara ve işgallere teslim olmadığını vurgulayarak, “İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa’da yaşayanlar, Netanyahu’nun vahşi hırslarının kurbanı olmamak için bu bölgeleri acilen terk etmelidir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgede sivillere yönelik yeni ve büyük çaplı saldırıların sinyali olarak değerlendiriliyor.

NEVER TZEDEK İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

İran ordusu ayrıca Tel Aviv’deki Never Tzedek bölgesi için resmi tahliye çağrısı yaptı. Açıklamada, “İşgalciler bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir” denildi.

İSRAİL DE YANIT VERDİ: TAHRAN’DA TAHLİYE EMRİ

Öte yandan İsrail ordusu da İran’ın başkenti Tahran’ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye emri verdi. İsrail’in bu bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Orta Doğu’da tansiyon giderek yükselirken, her iki tarafın sivilleri hedef alan geniş çaplı operasyonlara yönelmesi endişeleri artırıyor.