Kuruluş Osman, Camdaki Kız ve Yargı’nın yeni sezon tarihi belli oldu! Bomba gibi dönüyorlar

Türkiye’nin yayınlandığı günden beri en çok izlenen reyting rekortmeni dizileri; Camdaki Kız, Kuruluş Osman ve Yargı’nın yeni sezon tarihleri açıklandı. İşte detaylar…

Yaz tatiline giren Camdaki Kız, Kuruluş Osman ve Yargı dizileri yeni sezonlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Reyting kıran dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve yine Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi çok yakında izleyici karşısında olacak. İşte, Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Yargı yeni sezon tarihleri…

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Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız’ın son bölümünde; Cana’nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana’yı yüzleşmek için konağa getirir. Cana’nın Sedat’tan hamile olduğunu bilen herkes sonuna kadar inkar eder.

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Nalan, Sedat ve Cana’nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana’nın Sedat’tan bebek beklediğine artık emindir. Ancak Nalan’ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana’yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.

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Koroğlu Ailesi’nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur’u görünce dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan zavallı kadın düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor. Muzo ve Pera’nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride’yle konuşmaya devam eder.

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Bu sırada Alp’in gelmesi herkesi şoke eder. Cana’nın Sedat’tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat’ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat’ın elinden Alp’in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri’ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri’yi öper. Başrolünü Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın çekimleri henüz başlamadı fakat dizi eylül ayının son haftalarında izleyiciyle buluşacak.

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YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN? Sezon finalinde, Ceylin, Ilgaz’ı öldürme suçuyla gözaltına alınır. Aylardır heyecan dolu bir hikayeyi ekranlara taşıyan Yargı’nın sezon finali seyirciyle buluştu. Ilgaz ve Ceylin’in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finali heyecanı ikiye katlarken, göz kamaştırıcı düğünde yaşananlar mutluluk verdi. Finalde ise Ceylin’in itirafı, izleyenlere soluksuz anlar yaşattı.

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Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yerini alacak.

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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Sezon finalinde, Osman Bey için artık hedef Yenişehir’dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir’i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun’un akıbeti ne olacaktır?

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Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos’un elindedir. Romanos, Osman Bey’in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos’un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

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Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir’de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir’in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey’in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir’in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

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Osman Bey ve Alpları, Yenişehir’i ele geçirir. Romanos’la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

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