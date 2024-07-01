Küresel piyasalar ABD ve Japonya merkez bankalarına odaklandı

Küresel piyasaları gözü faizde

ABD’de yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı etkileri dünya geneline yayınlandı. Açıklanan büyüme verilerinin ardından ülkede güçlenen “yumuşak iniş” beklentisi ise kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı oldu.

Amerikan teknoloji şirketlerinden Alphabet’in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14 ve net karı yüzde 28,6 artış kaydederek beklentileri aşsa da yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi yatırımcıları tedirgin etti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü. Bilanço tarafında gelecek hafta Microsoft ve Meta Platforms gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşirken Fed’in faiz kararı ve yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed’in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor.

Tahvil piyasalarında bu hafta yatırımcıların “bekle-gör” duruşu nedeniyle oynaklık sınırlı kalırken ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 10 baz puan azalışla yüzde 4,20’den tamamladı. Dolar endeksi de 104,3’te yatay seyretti.

Geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 bin 387 dolara gerilerken gümüşün onsu yüzde 4,4 ile düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı.

Elektrikli otomobillerin gelecekte daha az bakır kullanabileceğine yönelik haber akışıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyan bir diğer metal olan bakırın libresi yüzde 3,2 değer kaybıyla 4,1 dolara gerilerken Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 2,6 azalışla 79,7 dolardan tamamladı.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta bilanço sezonu, hisse ve sektör bazlı oynaklığa neden olsa da ülkede ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 2,8’le beklentileri aşması, “yumuşak iniş” beklentilerini güçlendirdi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre kişisel tüketim harcamaları, haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların en güçlü başkan adayı konumunda bulunuyor.