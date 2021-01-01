Kulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından Rahatsız

Bilgi ve belge olmadan ortaya atılan iddiaların iktidara zarar verdiğini düşünen AKP’lilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha dengeli davranmasını istediği belirtildi.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, AKP’li vekiller, İmamoğlu ve CHP’ye karşı kullanılması düşünülen “siyaset-terör” enstrümanının bu saatten sonra devre dışı kaldığını düşünüyorlar.

AKP’li vekillerin, “Bundan sonra temelsiz ve sonuçlarını kestiremeyeceğimiz hamleler yapılmasın. Soylu elinde delil varsa hemen açıklasın, yoksa bir daha delilsiz konuşmasın” dediği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Soylu teröristleri tespit etmiş, o kişiler de şu an İBB’de görev yapıyorsa istifa etsin” dedi.