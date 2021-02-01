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Konya’da gösteri uçağı düştü

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Konya’da gösteri uçağı düştü
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07 Nisan 2021 - 14:46
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SON DAKİKA HABERİ: Konya’nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde  askeri gösteri uçağı solo eğitim sırasında düştü.

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye askeri helikopterler de gönderildi.

Pilotun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Kaza öncesi pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılıp ayrılamadığı bilinmiyor.

Akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait NF5 tipi gösteri uçağının, Konya 3. Ana Jet Üssü’ndan havalandığı öğrenildi.

 

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