Konya’da gösteri uçağı düştü

SON DAKİKA HABERİ: Konya’nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Konya’nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı solo eğitim sırasında düştü.
Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye askeri helikopterler de gönderildi.
Pilotun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Kaza öncesi pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılıp ayrılamadığı bilinmiyor.
Akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait NF5 tipi gösteri uçağının, Konya 3. Ana Jet Üssü’ndan havalandığı öğrenildi.