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Rusya dünyaya duyurdu… Mariupol’den sonra bir kent daha!

Rusya dünyaya duyurdu… Mariupol’den sonra bir kent daha!
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23 Mayıs 2022 - 11:21

Rusya saldırılarını Ukrayna’nın doğusunda yoğunlaştırırken iki ülkeden peş peşe flaş açıklamalar geldi. Rus basını Mariupol’den sonra Rus güçlerinin bir kentte daha kontrolü sağladığını duyurdu.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde… Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat’ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas bölgesine çevirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Mariupol’deki son direnişi de kıran Rus güçleri kentin kontrolünü tamamen sağlayan Rusya bir sonraki hedefine ulaşmaya çok yakın.

Mariupol savaşın başından beri Rusya’nın ele geçirdiği ilk büyük kent olması nedeniyle kritik gelişme olarak değerlendirilirken Rusya’nın Luhansk’ı da düşürmek üzere olduğu açıklandı.

 

Rusya dünyaya duyurdu... Mariupolden sonra bir kent daha

 

Rus medyası, Rus kuvvetlerinin artık Luhansk’ın yüzde 95’ini kontrol ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda TV kanalı Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin hala Severodonetsk ve Lysychansk’ı elinde tuttuğunu söyledi.

VALİ AÇIKLADI: YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Luhansk valisi, kentin Donbas sanayi bölgesini almaya çalışan Moskova güçlerinin yoğun bombardımanı altında kalması nedeniyle Rusya’nın Severodonetsk’i yok etmeye çalıştığını söyledi.

Vali Rus güçlerinin ‘kasten şehri yok etmeye çalıştıklarını’ iddia etti ve Rusların, ayrım gözetmeksizin 24 saat süren bombardımanın ardından Luhansk’ta birkaç kasaba ve şehri işgal ettiğini belirtti.

PUTİN NEDEN DONBAS’I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna’nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat’ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna’nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014’teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

 

Rusya dünyaya duyurdu... Mariupolden sonra bir kent daha

 

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna’dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin’e büyük bir “başarı” imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas’ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014’te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım’da yaptığı gibi…

Rusya’nın “kuklası” durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden “ileride yapılacak bir referandumdan” bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.

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