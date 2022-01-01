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Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı…

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı…
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03 Şubat 2022 - 13:40

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı…

Instagram hikayelerinde paylaştığı seksi fotoğraflarla dikkat çeken Jennifer Lopez’, sosyal medyanın gündemine oturdu. 52 yaşındaki JLO, kusursuz fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 1

New York Times röportajının kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Jennifer Lopez, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 2

52 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Lopez’in kusursuz vücuduyla kendisine hayran bıraktı.

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 3

Siyah braletinin altına, ince ip askılı kalçasını açıkta bıran bir etek giyen Lopez, kombinini siyah deri, kısa bir blazer ceketle tamamladı.

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 4

Siyah eteğinin arkasındaki metal detayı ise herkesi büyüledi. Lopez,saçları ise ortadan ayrılmış, ensesinde topuz yapılmıştı.

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 5

İşte Jennifer Lopez’in paylaştığı o pozlar:

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 6
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 7
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 8
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 9
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 10
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 11
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 12
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 13
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 14
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 15
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 16
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 17
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 18
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı... - Sayfa 19
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