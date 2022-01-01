Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı…
Instagram hikayelerinde paylaştığı seksi fotoğraflarla dikkat çeken Jennifer Lopez’, sosyal medyanın gündemine oturdu. 52 yaşındaki JLO, kusursuz fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.
New York Times röportajının kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Jennifer Lopez, sosyal medyanın gündemine oturdu.
52 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Lopez’in kusursuz vücuduyla kendisine hayran bıraktı.
Siyah braletinin altına, ince ip askılı kalçasını açıkta bıran bir etek giyen Lopez, kombinini siyah deri, kısa bir blazer ceketle tamamladı.
Siyah eteğinin arkasındaki metal detayı ise herkesi büyüledi. Lopez,saçları ise ortadan ayrılmış, ensesinde topuz yapılmıştı.
İşte Jennifer Lopez’in paylaştığı o pozlar: