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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı: Erkeklere hasret kaldım

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı: Erkeklere hasret kaldım
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Haziran 2024 - 16:24

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin Kıvılcım’ı, Evrim Alasya’dan ‘erkek’ itirafı geldi. Alasya, “Erkek gibi erkeklere hasret kaldım” dedi.

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, Saba Tümer’in programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, kadın erkek normlarının değiştiğini dile getirerek, “Erkek gibi erkeklere hasret kaldım” dedi.

Daha önce “Güneşin Kızları” ve “Kırmızı Oda” gibi yapımlarla adından söz ettiren Evrim Alasya, Saba Tümer’in YouTube kanalına konuk oldu.

Alasya’ya “Sınırların özel hayatına yansıyor mu?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde, “Herkesin kendi alanı olmalı,” yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekti.

“KENDİMİ SORGULUYORUM BAZEN”

Oyuncu, “Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba bu durum biz kadınlardan mı kaynaklanıyor diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı

Ünlü oyuncu, daha sonra bir kadının kapısını açmanın bir nezaket kuralı olduğunu hatırlatarak, “Okullarda birbirlerine bu küçücük şeyi öğretmiyorlar mı acaba? İlk öğrenilen şeylerdir. Artık nasıl oluyor bilmiyorum. Yeni jenerasyonda hiç böyle bir şey yok” şeklinde konuştu.

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