Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
12 Mayıs 2023 - 17:09
Kızılay Başkanı Kerem Kınık 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala istifa etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Oğan: “Dişe diş, kana kan’ notuyla tehdit edildik”Sinan Oğan: “Dişe diş, kana kan’ notuyla tehdit edildik”
Ali Koç, yeni sezonun ilk transferini yaptıAli Koç, yeni sezonun ilk transferini yaptı
Deprem bölgesi kamu çalışanları için flaş karar! Hem tazminat hem fazla mesai verilecekDeprem bölgesi kamu çalışanları için flaş karar! Hem tazminat hem fazla mesai verilecek
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem!Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Kılıçdaroğlu’na “Rusya” fısıltısını kimler yaptı: Atlantic Council… Kimin eli kimin cebindeKılıçdaroğlu’na “Rusya” fısıltısını kimler yaptı: Atlantic Council… Kimin eli kimin cebinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu ve Yavaş’tan mesaj: “İlk turda bitirelim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Oğan: “Dişe diş, kana kan’ notuyla tehdit edildik”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama! “Kılıçdaroğlu’na iletenler yalancıdır”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Koç, yeni sezonun ilk transferini yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem bölgesi kamu çalışanları için flaş karar! Hem tazminat hem fazla mesai verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce için ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’na “Rusya” fısıltısını kimler yaptı: Atlantic Council… Kimin eli kimin cebinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boşanmak isteyen eşe, “molotof”lu tehdit!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !