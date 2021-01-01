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Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi
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24 Aralık 2021 - 17:45

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi

Oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini bitirdikten sonra yakın dostuyla Miami’de cesur pozlar veren ünlü manken Didem Soydan siyah yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini adeta büyüledi.

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada fırtına gibi esen Didem Soydan, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 2

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel manken, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Miami tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşarak kendine hayran bırakmıştı.

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 3

789 bin takipçisi bulunan ünlü mankenin iddialı pozları sevenlerinden tam not aldı.

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 4

Soydan, bu kez de kırmızı göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyada olay yaratmıştı.

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 5

İşte Soydan’ın mest eden pozları…

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 6
Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 7
Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 8

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 17

Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi - Sayfa 20

 

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