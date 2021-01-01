Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi
Oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini bitirdikten sonra yakın dostuyla Miami’de cesur pozlar veren ünlü manken Didem Soydan siyah yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini adeta büyüledi.
Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada fırtına gibi esen Didem Soydan, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel manken, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Miami tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşarak kendine hayran bırakmıştı.
789 bin takipçisi bulunan ünlü mankenin iddialı pozları sevenlerinden tam not aldı.
Soydan, bu kez de kırmızı göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyada olay yaratmıştı.
İşte Soydan’ın mest eden pozları…