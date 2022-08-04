Kilosuyla ilgili eleştirilere böyle yanıt verdi

Gösteri dünyasının yıldızları, hayatları boyunca güzel, genç ve formda görünme baskısı hissediyor. Bir dönem bu baskılara boyun eğen bazı ünlüler son birkaç yılda ise kendilerini sürekli eleştirenlere meydan okumaya başladı. Öyle ki bu bir akım haline dönüştü. Hatta kendi şöhretlerini bile yarattı.

‘BEN BU HALİMLE MÜKEMMELİM’

Hem Sinema ve müzik dünyasında hem de moda endüstrisinde eskisi gibi ‘sıfır beden’ değil daha kıvrımlı fiziksel görünüme sahip olan ünlüler de eskisi gibi bir ‘kenarda’ kalmıyor. Üstelik artık kendini “olduğu gibi” kabul eden ve bu durumu da sosyal medyada açıklayan çok sayıda ünlü de var.

ZAYIF GÖRÜNMEK İÇİN MİDESİNİ İÇİNE ÇEKMEDİ

İşte bunlara yeni bir halka da çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini başarıyla sürdüren Selena Gomez tarafından eklendi. 30 yaşındaki Gomez, bir sosyal medya platformunda paylaştığı videoda daha zayıf görünmek için “midesini içeri çekmediğini” ve bunu yapmayacağını söyledi.

GÖBEK VE MİDE BÖLGESİNDEKİ YAĞLARI SAKLAMADI

Şu anda İtalya tatilinde bulunan Selena Gomez, renkli bir bikiniyle bir yatın güvertesinde güneşlenirken çekti söz konusu videoyu. Uzanmış bir şekilde görünen Gomez’in mide ve göbek bölgesinin, ünlülerden beklendiği gibi “dümdüz” olmadığı, o bölgede toplanan yağların belirgin şekilde göze göründüğü dikkat çekti.

‘GERÇEK MİDELER GELİYOR’

Gomez, videoda daha ince görünmek için “midesini içeri çekmeyeceğini” vurguladı. Sonra da “gerçek midelerin” geri geleceğini sözlerine ekledi. Birkaç yıl önce geçirdiği Böbrek Nakli nedeniyle sağlık açısından da zorlu dönemlerden geçen Selena Gomez, bir süredir fiziksel görüntüsüne yönelik eleştirilere aldırış etmiyor ve bunu da açıkça söylüyor.

Gomez, bir süre önce sosyal medya hesabından “olduğu haliyle mükemmel göründüğünü” ilan etmişti. Ayrıca yeri geldiğinde de “kilosunu kafasına takmadığını, çünkü nasıl görünürse görünsün birilerinin kendisi hakkında söyleyecek bir şeyleri olduğunu” ifade etmişti. Gomez “Nasıl görünürsem görüneyim insanlar bana ‘ne kadar zayıfsın’, ‘ne kadar kilolusun’, ‘bu sana uygun değil’ diye sözler söylemeye devam edecekler.

ELEŞTİRİLER BİTMEK BİLMİYOR

Aslında Selena Gomez bu düşüncelerinde haksız da sayılmaz. Çocuk yaştan itibaren gösteri dünyasında olan Gomez, fiziksel görünümü nedeniyle de sık sık eleştiri oklarından nasibini aldı. Tıpkı hemcinsi olan diğer ünlüler gibi.

HASTALIĞI NEDENİYLE KİLOSUNDA DALGALANMALAR OLUYOR

Gomez, kiloyla ilgili sorunlarının ağırlıklı olarak sağlık durumunda kaynaklandığını da hiç gizlemedi. Geçen yıl Vogue dergisine verdiği röportajda Lupus Hastalığı nedeniyle kilosunda dalgalanmalar olduğunu söylemişti. Hayatı boyunca bazı ilaçlar kullanmak zorunda olduğunu ve bunun da aylık olarak bile kilosunu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR? Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

RUH SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SORUNLAR DA YAŞADI

Henüz 30 yaşına gelmeden neredeyse birkaç ömürlük tecrübe yaşayan Selena Gomez, 2020 yılında da bazı ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıkladı. Sorunları Koronavirüs pandemisi döneminde yaşanan sosyal izolasyon sürecinde giderek artan Gomez, bu arada bipolar bozukluk teşhisi de aldı. Fakat bundan kurtulmak için bir yandan tedavisini sürdürürken bir yandan da hayatıyla ilgili farklı adımlar attı. Gomez, bunları da katıldığı Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programda anlattı.

‘HAYATIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ’

Gomez, programda 4 buçuk yıldır sosyal medyadan uzak olduğunu belirtip “Bu benim hayatımı tamamen değiştirdi. Daha mutluyum, daha çok “anda” yaşıyorum, insanlarla daha fazla iç içeyim” diye konuştu. Selena Gomez, internetin aslında ne kadar güçlü bir iletişim aracı olduğunu bildiğini ama kendisi için farklı bir durum olduğunu belirtti. Yaşadığı bipolar bozukluk, anksiyete ve depresyon sorunları konusunda sosyal medyada her zaman açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Instyle dergisine verdiği röportajda da sosyal medya hesaplarının şifrelerine kendisinin ulaşımının olmadığı bir sistem kurduğunu belirtmişti Gomez. Her ne kadar özellikle Instagram’daki paylaşımları devam etse de bunları gerçekleştiren kişi Gomez değil, sosyal medya hesaplarını yürütmekle görevli olan ayrı bir ekip. Gomez sosyal medyadan uzaklaşmanın ruh sağlığı için yaptığı en iyi şey olduğunu da sözlerine ekledi.

BENZER SORUNLARI YAŞAYANLARA YARDIM ELİ UZATIYORLAR

Selena Gomez, kendisinin de uzun süre mücadele ettiği bipolar bozukluk, anksiyete ve depresyonun ardından ruh sağlığının, dünyanın en önemli şeyi olduğunu fark ettiğini vurguladı. İşte bu nedenle kendisiyle aynı sorunları yaşayanlara yardım elini uzatmak için annesi Mandy Teefey ve iş kadını Danielle Pierson ile birlikte bir internet sitesi kurduklarını söyledi Gomez. Gomez annesi Mandy ve iş kadını Daniella Pierson ile birlikte kurdukları bu platformun terapilere bir alternatif olmadığını sadece destek amacı taşıdığını ifade etti.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR? Bipolar bozukluk, kişinin ruh hali, enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen bir rahatsızlık. Bipolar bozukluk, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. Bipolar bozukluk, kişinin manik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine sebep olabilir. Bu nedenle hastalığa tanı konma aşamasında, uzmanlar tarafından yapılacak değerlendirme önemlidir. Bipoların en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimi gösterebilir.

BÖBREK NAKLİ GEÇİRDİ

Selena Gomez,2017 yılında uzun süre ortalarda görünmedi. Daha sonra da kendisine böbrek nakli yapıldığını sosyal medyadan duyurdu. Lupus hastalağı nedeniyle böbreklerinin işlevlerini yerine getirmediğini açıklayan Gomez, yakın arkadaşı Francia Raisa’ın bir böbreğini kendisine bağışladığını belirtti.

‘HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK KENDİME GÜVENİYORUM’

Gomez, birkaç yıl önce böbrek naklinden kalan bir operasyon izini de bir sosyal medya paylaşımında gözler önüne sermişti. Gomez’in bu paylaşımı çok konuşuldu. Yıldız, mavi bir mayo giydiği pozunu “Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum” mesajı eşliğinde paylaştı.