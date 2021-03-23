Kabin memuru Asil Nadir A., kendisini şarkıcı Simge Sağın olarak tanıtıp Facebook’ta sahte profil hesabı açtı. Ünlü şarkıcının kişisel verilerini kullanan memur, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yaptı, yüz yüze görüşmeler ayarladı. Kabin memuru 13 Aralık 2019’da Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. Ferruh T. bu durumdan şüphelenerek Sağın’ın menajeri Özgür Aras’ı arayarak durumu bildirdi.



Bu gelişme sonrası Sağın, avukatı aracılığıyla kabin memurundan ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak şüpheli hakkında ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteyerek dava açtı.

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya Simge Sağın ve avukatı Ayşegül Mermer katılmazken, sanık Asil Nadir A. hazır bulundu.

Simge Sağın’ı daha önceden tanıdığını belirten sanık Asil Nadir A. “Kendisi bana, adına Facebook hesabı açmamı istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum.

Simge kendisinin ekip kurduğunu, Facebook hesabını yönetmememi istedi. Ben de 2015’ten beri bu hesabı kullanmıyorum, ben Simge imiş gibi davranıp Facebook üzerinden kimseyle konuşmadım. WhatsApp üzerinden bir kişi ile konuştum” dedi

Bu kişiyle de kendisini Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren Asil Nadir A., “Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım ancak Simge demedim. Kesinlikle şarkıcı Simge’yi kastetmedim.

Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum. Simge’nin sosyal medya hesaplarında herkese açık şekilde paylaştığı fotoğrafları alıp paylaştım. ‘Saat 09.30 Taksim Pera Palas’ta buluşalım mı?’ paylaşımını yapıp altına da resmini gönderen kişi ile yazışma yapmıştım, orada kendimi kadın olarak tanıttım” dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.