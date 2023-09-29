Kazdağları’nda orman yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Erken müdahale sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi yakınında kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman gözetleme kulesi görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Alevlere 5 arazöz ve 2 su tankerinin yanı sıra iki uçak ve bir helikopterle müdahalede bulunuldu. Erken müdahale sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışması başlatıldı.