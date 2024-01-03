Akasya Durağı’nın Zeyno’sunun muhteşem değişimi!

Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş değişimi ile şaşırttı.
Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan’ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali merak edildi.
Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’su güzel oyuncu Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı…
Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno’ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dudak uçuklattı.
Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın muhteşem değişimi estetik sorularını da beraberinde getirdi.
Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan’ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali ilgi odağı oldu.
Geçmişten bugüne büyük bir değişim yaşadığı görülen Sitare Akbaş da estetik güzeli mi?
Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.
İşte bambaşka halleriyle Sitare Akbaş’ın muhteşem değişimi…
Akbaş kıyafetleri ve tarzıyla dikkat çekiyor.
Saçları ve makyajı çok beğenilen Akbaş’a birçok hayranı yorum yapıyor.
Öte yandan Akbaş’ın giyim tarzı da dikkat çekiyor.
SİTARE AKBAŞ KİMDİR?
6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV’de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı “Ayşe” karakteri ile atmıştır.
Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D’de yayımlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki “Zeyno” karakteri ile başlamıştır.
İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki “Delal” karakteri ile atmıştır.
Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX’da yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı “Figen Yıldırım (Fifi)” karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür.
2021 yılında Show TV’de yayımlanan Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup “Dilber” karakterini canlandırmıştır.
Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır.
Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.