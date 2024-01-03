Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Akasya Durağı’nın Zeyno’sunun muhteşem değişimi!

Akasya Durağı’nın Zeyno’sunun muhteşem değişimi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
03 Ocak 2024 - 13:10
Akasya Durağı’nda köylü güzeli Zeyno’yu canlandıran ünlü oyuncu Sitare Akbaş, yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 1

Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş değişimi ile şaşırttı.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 2

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan’ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali merak edildi.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 3

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno’su güzel oyuncu Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı…

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 4

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno’ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dudak uçuklattı.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 5

Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın muhteşem değişimi estetik sorularını da beraberinde getirdi.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 6

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan’ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 7

Geçmişten bugüne büyük bir değişim yaşadığı görülen Sitare Akbaş da estetik güzeli mi?

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 8

Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 9

İşte bambaşka halleriyle Sitare Akbaş’ın muhteşem değişimi…

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 10

Akbaş kıyafetleri ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 11

Saçları ve makyajı çok beğenilen Akbaş’a birçok hayranı yorum yapıyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 12

Öte yandan Akbaş’ın giyim tarzı da dikkat çekiyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 13

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 14

Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV’de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı “Ayşe” karakteri ile atmıştır.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 15

Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D’de yayımlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki “Zeyno” karakteri ile başlamıştır.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 16

İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki “Delal” karakteri ile atmıştır.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 17

 Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX’da yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı “Figen Yıldırım (Fifi)” karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 18

2021 yılında Show TV’de yayımlanan Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup “Dilber” karakterini canlandırmıştır.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 19

 Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır.

Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun muhteşem değişimi! Siz onu bir de şimdi görün - Sayfa 20

Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor’da ikinci eleme adayı belli oldu!Survivor’da ikinci eleme adayı belli oldu!
Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilotluğuna terfi edildi!Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilotluğuna terfi edildi!
Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede…Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede…
18 yıllık partnerlik bitti!18 yıllık partnerlik bitti!
Mehmet Aslantuğ’dan flaş Arzum Onan açıklamasıMehmet Aslantuğ’dan flaş Arzum Onan açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanye West karısının müstehcen fotoğraflarını paylaştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akasya Durağı’nın Zeyno’sunun muhteşem değişimi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da ikinci eleme adayı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilotluğuna terfi edildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahibinden.com kapatıldı mı? Firmadan açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrenciler trafik dedektifi oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elazığ’a 2024’ün ilk karı yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şanlıurfa’da Uyuşturucu taciri yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koyun sürüsü trafiği kilitledi kuyruğun sonu gelmedi
SON DAKİKA HABERLERİ
Sahibinden.com kapatıldı mı? Firmadan açıklama geldiOcak 3, 2024-12:47 pm
Elon Musk’ın oyuncağı X’in bugünkü değeri belli oldu…Ocak 3, 2024-12:36 pm
Güney Kore 2023’te tarihin en sıcak yazını yaşadıOcak 3, 2024-12:22 pm
İsrail’de halkın sadece yüzde 15’i Netanyahu’yu istiyorOcak 3, 2024-12:20 pm
ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladıOcak 3, 2024-12:13 pm
İsrail basını, Blinken’ın Tel Aviv’e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi!Ocak 3, 2024-12:11 pm
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!Ocak 3, 2024-12:09 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !