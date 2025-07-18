Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi Yarın Açıklanıyor

Hükümet ile sendikalar arasında aylardır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren pazarlıklarda, hükümet üçüncü ve son zam teklifini 18 Temmuz Cuma günü saat 11:00’de açıklayacak. Daha önce açıklanan iki zam teklifi, sendikalar tarafından yeterli bulunmamış ve yeni bir teklif beklentisi doğmuştu. Bu kritik toplantı, kamu işçileri açısından büyük önem taşıyor.

Hükümet ilk olarak yüzde 16 zam ve ardından ilk altı ay için yüzde 8, ikinci altı ay için yüzde 7 ve son altı ay için yüzde 5 zam önermişti. İkinci teklif ise yüzde 17 zam, ardından sırasıyla yüzde 10, yüzde 7 ve yüzde 5 zam oranlarını içeriyordu. Ancak başta Hak-İş ve Türk-İş olmak üzere işçi sendikaları, en düşük günlük ücretin 1.800 TL olması, 2025’in ilk altı ayında yüzde 50, sonraki altı aylarda ise yüzde 25 zam ve buna ek olarak yüzde 10 refah payı talebinde ısrarcı. Ayrıca sendikalar, kıdem zammı gibi çeşitli sosyal hakların da sözleşmede yer almasını istiyor.

Yapılacak olan bu son teklif, masadaki pazarlıkların kaderini belirleyecek. Eğer sendikalar ve hükümet arasında uzlaşma sağlanamazsa, toplu sözleşme süreci yeni bir boyut kazanabilir. Bu nedenle yarınki açıklama, hem işçilerin maaş beklentisi hem de çalışma barışının devamı açısından büyük önem taşıyor. Toplantı sonrası sendikaların vereceği tepki ve işçilerin memnuniyeti, önümüzdeki dönemin çalışma hayatı açısından belirleyici olacak.

Kamuoyunun merakla beklediği bu kritik görüşme, zam oranlarının netleşmesi ve kamu işçileriyle hükümet arasında uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağı açısından dikkatle takip ediliyor. Gelişmeler yaşandıkça haberlerle bilgilendirmeye devam edeceğiz.