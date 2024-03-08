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Kadınlar Günü’nde Türkan Şoray’ı duygulandıran sürpriz

Kadınlar Günü’nde Türkan Şoray’ı duygulandıran sürpriz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 13:18
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde tarihçi ve yazar Sacide Bolcan ve Türkan Şoray, kadınlarla buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide Şoray’a Selim Pınar Yaşam Vadisi’nin içerisindeki ilk bölüme adının verildiği açıklanarak sürpriz yapıldı.

Duygulanan Şoray, teşekkür ederek “Kadınlarla parkta her gün beraberiz. Kadın cinayetleri toplumun yarası. Bir an önce ağır cezalar, caydırıcı maddeler getirilmeli. Bu konuya çare bulunmalı ama önce eğitim seferberliği yapılmalı. Onun için zihniyet değiştirilmeli. Kadın ve erkeklerimiz eğitilmeli” dedi.

Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eşi ve birçok kişi katıldı.

Oyuncu Müjdat Gezen de konuşma sırasında Türkan Şoray’a sürpriz yaparak söyleşiye katıldı.

Kadınlar Günü'nde Türkan Şoray'ı duygulandıran sürprizAkgün, Atatürk Mahallesi’nde açılan Selim Pınar Yaşam Vadisi’nin ilk bölümüne Türkan Şoray’ın adını verdiğini söyleyerek sürpriz yaptı.

Şoray vadinin görüntülerini izlerken gözyaşlarını tutamadı.

“EĞİTİM SEFERBERLİĞİ YAPILMALI ZİHNİYET DEĞİŞTİRİLMELİ”

Türkiye’de kadın sorununun yıllardır devam eden bir sorun olduğunu belirten Şoray, “Kadınlarımız yıllardır toplumsal eşitlik için mücadele veriyor. Toplumda köklü bir kadın mücadelesi yaygınlaştı. Birçok önemli yerde kadınlarımızı görüyoruz. Üretken, yaratıcı, kendini ispat etmiş ve ayakları yere basan kadınlarımızı görmek bizi mutlu ediyor. Kadın güçlendikçe cinayetler artmaya başladı. Geçen hafta 8 kadın öldürüldü. Bu dehşet verici artık birden fazla kadın ölünce haber oluyor. Bu toplumun yarası. Bir an önce ağır cezalar, caydırıcı maddeler getirilmeli. Bu konuya çare bulunmalı ama önce eğitim seferberliği yapılmalı. Onun için zihniyet değiştirilmeli. Kadınlar ve erkeklerimiz eğitilmeli. Kadınlar çocuklarını nasıl yaklaşmaları konusuna eğitmeli, erkekler de kadınların ne kadar değerli olduğu konusunda eğitilmeli. Bu sorunlarımız mevcut. İnşallah kadınların özgürlüğüne kavuşacağı ve eşit şartlarda yaşayacağı güzel bir dünya olsun diyorum” diye konuştu.

Kadınlar Günü'nde Türkan Şoray'ı duygulandıran sürpriz - Resim : 2“DİLEĞİM KADINLARIMIZIN ÖZGÜR VE EŞİT HAKLARA SAHİP, GÜZEL BİR DÜNYADA YAŞAMALARI”

Her günün kadınların günü olduğunu söyleyen Şoray “Dileğim kadınlarımızın özgür eşit haklara sahip olması ve güzel bir dünyada yaşamaları. Bugün Büyükçekmeceli kadınlarımız ile dertleşeceğiz. Sorunlarımızı konuşacağız, ağlaşacağız, gülüşeceğiz, kadın kadına birlikte olacağız. Kadınların haklarının daha çok bilincinde olunmaya başlandı. Var olmak adına daha çok mücadele etmeye başladılar. Kadın hareketi bayağı güçlendi” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY EĞİTİMDEN GEÇİYOR”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Şoray’ın konuşması üzerine, “Dünyaca ün yapmış sanatçımız olarak memleketimizin meselesi eğitim dediniz. Kadınların öldürülmesi ve kadın haklarının hala oluşamamış olması caydırıcılık ve hukuktan bahsettiniz. Memleket ile ilgili her şey eğitimden geçiyor” dedi.

Etkinlik sonunda hayranları Şoray’a çeşitli hediyeler verdi. Bir hayranı Şoray’ın fotoğraflarını biriktirdiği albümü hediye etti.

Tören sonunda Şoray’a plaket, çiçek ve kadınların yaptığı tablo hediye edildi.

Kadınlar Günü'nde Türkan Şoray'ı duygulandıran sürpriz - Resim : 3Etkinlikte kadınlara karanfil dağıltılırken, Türkan Şoray’a plaket ve çiçekler takdim edildi.

Ardından Şoray, şarkı söyleyerek ve dans etti.

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