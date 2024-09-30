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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 10:37

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı İsrail’in Gazze’den sonra Lübnan’ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riski olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Beştepe’deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail’in Gazze’den sonra Lübnan’ı hedef alan saldırıları olacak.

Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye’nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze’de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail’e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

ERDOĞAN’IN ABD’DEKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirmesi de bekleniyor.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine Toplantısı’nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.

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