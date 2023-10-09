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Kabine bugün Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor!

Kabine bugün Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2023 - 15:03

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Masada, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere emeklilere yapılması beklenen zam ve İsrail-Filistin arasındaki gerilim gibi konular yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Saat 15.30’da başlaması beklenen Kabine toplantısında öne çıkan başlıklar ise İsrail-Filistin arasındaki gerilim ve emeklilere yapılacak zam…

AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde konuşan Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve kabine toplantısını işaret etmişti.

Erdoğan, “Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak” demişti.

OPERASYONLAR DA GÜNDEMDE

İçişleri Bakanlığı’na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara’nın yakın takibinde. Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in savaş ilanı, Kabine’de ele alınacak.

26 EYLÜL TARİHLİ KABİNE KARARLARI

26 Eylül’de gerçekleşen son Kabine’de Aile ve Gençlik Bankası’na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.

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