KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ile ilgili bilgiler adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kasım ayında yayımlanan ÖSYM sınav takvimi geri çekilmişti. YKS sınav tarihlerinin belli olmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları iki yılda bir lisans oturumları ise her yıl düzenlenmektedir. Peki, KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte, ÖSYM sınav takvimi 2023!