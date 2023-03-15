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KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023

KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023
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15 Mart 2023 - 11:14

ÖSYM sınav takvimi 2023 güncellendi. ÖSYM 2023 KPSS sınavı ve başvuru tarihleri bu gelişmenin ardından merak edildi. KPSS sınav başvuruları 16 Mart’ta başlıyor. KPSS lisans sınavı Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında gerçekleşecek olan Aday Belirleme Sınavında adaylar memurluk için ter dökecekler. Peki, KPSS ne zaman, sınav başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, ÖSYM takvimi 2023 KPSS GK- GY, Eğitim Bilimleri, ÖABT sınav ve başvuru tarihleri…

 

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ile ilgili bilgiler adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kasım ayında yayımlanan ÖSYM sınav takvimi geri çekilmişti. YKS sınav tarihlerinin belli olmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları iki yılda bir lisans oturumları ise her yıl düzenlenmektedir. Peki, KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte, ÖSYM sınav takvimi 2023!

 

2/5KPSS 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

 

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

 

3/5KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

 

Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

 

4/5KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

 

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.

 

5/5KPSS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRELERİ

KPSS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRELERİ

 

KPSS Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri sınavı 120 soru 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumu 80 soru 100 dakika, Alan Bilgisi (İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavlarında 40 soru 50 dakika verilecek. Ayrıca İstatistik oturumu 60 dakika sürecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi) 75 soru 120 dakika sürecek.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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