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İYİ Parti lideri Akşener’den kritik karar!

İYİ Parti lideri Akşener’den kritik karar!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Temmuz 2023 - 17:12
İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilen Meral Akşener, Ankara’ya taşınma kararı aldı. Yerel seçimlere odaklanmak için bu kararı aldığı belirtilen Akşener’in, böylelikle motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj vermek istediği belirtildi. Ayrıca saha çalışmalarına başlayacak olan Akşener, tüm Türkiye’yi dolaşacak.

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