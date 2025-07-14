İSTANBUL’DA VALİZDE CESET DEHŞETİ: AYŞE’NİN KORKUNÇ SONU

İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan olay Türkiye’yi şoke etti. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni yol kenarında valiz içinde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, Ayşe Tokyaz’ın eski polis olduğu belirtilen C.K. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Şüphelinin, genç kızı Küçükçekmece’deki evinde katlettiği, ardından cesedini bir valize koyarak Eyüpsultan’a götürdüğü tespit edildi. Olayın ardından C.K.’nın, evdeki kan izlerini gizlemek amacıyla duvarları gece yarısı kırmızıya boyadığı ortaya çıktı. Ayrıca temizlikçi çağrıldığı ve delillerin yok edilmeye çalışıldığı belirlendi.

Olayla ilgili C.K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, cinayete yardım ve delilleri yok etme iddiaları kapsamında devam ediyor. Ayşe’nin yakınları ise genç kızın bir süredir tehdit edildiğini ve psikolojik baskı gördüğünü iddia etti. Kardeşi Esra Tokyaz, Ayşe’nin yüzünde ve vücudunda morluklar olduğunu, olayın arka planında şiddet ve baskının bulunduğunu söyledi.

Ayşe Tokyaz’ın cenazesi, Hatay Reyhanlı’da defnedildi. Kamuoyunda büyük infiale yol açan olayla ilgili adli süreç devam ederken, sosyal medyada adalet çağrıları yükselmeye başladı.