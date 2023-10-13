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Öldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadı

Öldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2023 - 10:45

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçakla öldürdü. Annesinin cesediyle 15 saat geçiren şahıs sonra polis merkezine gidip, annesini öldürdüğünü ihbar etti.

İHA’nın haberine göre, olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.’yi bıçakla öldürdü.

Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.’nin annesi Bahriye Ş.’yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde beklettiği belirtildi.

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.Ş., suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.

Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.’nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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