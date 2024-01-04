İstanbul Takscilerinin ‘Yok Artık’ Dedirten Zam Talebi!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nın 8 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin de görüşülmesinin öngörüldüğü toplantı öncesinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi ve taksi dolmuş esnafının zam beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

“YÜZDE 65 ZAM TALEBİ”

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Haftaya Pazartesi yani Ocak ayının 8’inde UKOME toplantısı var. Biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı’na en az yüzde 65 oranında taksi ve taksi dolmuş ücret tarifelerine zam yapılmasını talep ettik” dedi.

“İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ EN AZ 120 LİRA OLMALI”

Aksu, “İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olursa bizim için çok iyi olur. Şu anki fiyatlarla gerçekten maliyeti karşılayamıyoruz; araç fiyatı, işçilik ve yedek parçaya yüzde 100’ün üzeri zamlar yapıldı. Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda tüketiyoruz, harcamalarımız var. Bütün harcamalarımıza yüzde 100’ün üzerinde zamlar yapıldı, biz de vatandaşlarımızı düşünerek, aradaki payı bırakarak en az yüzde 65 zam talep ediyoruz. Bu da bizim zaruri bir ihtiyacımız, mecbur zam yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.