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İstanbul için ürküten rapor! 7.5’lik depremde bu 13 ilçe yıkılacak

İstanbul için ürküten rapor! 7.5’lik depremde bu 13 ilçe yıkılacak
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18 Nisan 2022 - 14:39

İstanbul’da başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar, olası büyük depreme karşı uyarılarını ve çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi cephesinden deprem ihtimaline ilişkin korkutan uyarılar geldi.

“ZEMİN YAPISI ZAYIF BÖLGELER BÜYÜK HASAR ALACAK”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti. Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.

“13 İLÇE TEHLİKEDE”
Tut, “Bu bölgeler Haliç’in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece” diye konuştu.

2012’DEN BERİ 72 BİN 490 BİNA YIKILDI
Ayrıca 2012’den beri İstanbul’da 79 bin 891 riskli bina tespit eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu binaların 72 bin 490’ını yıktı.

“91 BİN 81 BİNA YIKILACAK”
İBB bir süre önce İstanbul’un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başlamıştı. İBB tarafından hazırlanan raporda 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar göreceği tahmin edilmişti.

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