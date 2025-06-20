İSRAİL’DEN KAÇIŞ SÜRÜYOR: 5 BİN KİŞİ GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ’NE YERLEŞTİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından binlerce İsrailli yatlarla ülkeyi terk ederek Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçti. Güvenlik kaygısıyla başlayan göç dalgasında bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi adaya sığındı.

ABD ve İngiltere’nin bölgeye askeri yığınak yapması, Yunanistan’ın Girit’teki üslerde güvenlik önlemlerini artırmasıyla Orta Doğu’daki tansiyon Avrupa’ya da sıçradı. İsrail’e ait çok sayıda yat Larnaka limanına demirlerken, hava trafiği de Larnaka Havalimanı’nda rekor seviyeye ulaştı.

Ada genelinde otellerin dolmasıyla Rum yönetimi, 7 okulu geçici barınma merkezine çevirdi. Eğitim kurumlarına yatak ve klima yerleştirildi, bölgede güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı.