İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE EBRU BAKİ TV100’E VEDA ETTİ!

TV100 ekranlarında sabah kuşağı yayınlarında önemli bir değişim yaşandı. Kanal yönetimi, hafta içi her sabah 08.00 – 10.00 saatleri arasında ekrana gelen “Yenigün” ile 10.00 – 12.00 saatleri arasında yayınlanan “Para Manşet” programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Bu kararla birlikte, programların sunucuları İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

TV100’ün “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikasında yeni bir döneme girildiği belirtiliyor. Kanal yönetimi, sabah kuşağında yapılan bu köklü değişikliğin, izleyicilere farklı bir yayın deneyimi sunmayı amaçladığını ifade etti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA’NIN TV100 SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Gazeteci ve deneyimli haber spikeri İsmail Küçükkaya, 2013-2022 yılları arasında FOX TV’de sabah bültenlerini sunmuş, ardından 2022’de Halk TV’ye geçmişti. Küçükkaya, Halk TV’den ayrıldıktan sonra geçtiğimiz ay TV100 ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Küçükkaya’nın TV100’deki serüveni kısa sürdü. 29 Eylül Pazartesi günü Manisa’dan yaptığı canlı yayınla “Yenigün” programına başlamıştı.

Ebru Baki ise kanalın uzun yıllardır ekran yüzlerinden biri olarak görev yapıyordu. “Para Manşet” programının sona ermesiyle birlikte Baki de TV100’le yollarını ayırdı.

Kanalın bu kararı, sabah kuşağında yapılan köklü değişikliğin habercisi olarak değerlendiriliyor. TV100 yetkilileri, izleyicilerin ilgisini çekecek yeni programlar ve sunucularla yayın politikasını güncelleyeceklerini belirtti.