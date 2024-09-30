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İran’ı karıştıran İsrail itirafı: Sözlerini tutmadılar

İran’ı karıştıran İsrail itirafı: Sözlerini tutmadılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 10:23

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. İsrail’in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, “Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak.” dedi.

ATEŞKES SÖZÜ

Pezeşkiyan, “Şehit Heniyye suikastına İran’ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

İran Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.

 

İranı karıştıran İsrail itirafı: Sözlerini tutmadılar

 

İRAN KARŞILIK VERMEDİ

İran, 31 Temmuz’da başkent Tahran’da Hamas lideri İsmail Heniyye’ye suikastın ardından İsrail’e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran’ın, Gazze’de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Tahran yönetimi ise “saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail’in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze’de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını” açıklamıştı.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonu boyunca ekibiyle, Ortadoğu’daki anlık gelişmeleri takip etti.

Açıklamada, “Kendisi (Austin) ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail’in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor.” ifadeleri yer aldı. Pentagon’un açıklamasında, Austin’in, ABD’nin İran ve İran destekli ortaklarının “durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye” kararlı olduğu vurgulandı.

HAVA DESTEĞİ

Savunma Bakanlığının, bölgede “önemli miktarda yetenek bulundurmaya” ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD’nin savunma hava desteği yeteneklerinin “daha da güçlendirileceği” vurgulandı.

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıyla Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı “kriz eylem planı” oluşturmaları ve “uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya” hazırlanmaları çağrısında bulunmuştu.

Bölgede çatışmaların artma ihtimaline karşın ülkede kalan ABD vatandaşlarının yakınlarının Lübnan’ı ziyaret etme planlarını yeniden gözden geçirmesi istenmişti.

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