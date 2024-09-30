Savaşta bir ilk, Beyrut’un kalbi vuruldu! İsrail sınır tanımıyorV

İsrail’in Lübnan’a yoğun hava saldırılarında bir hafta doldu, başkent Beyrut’ta 2006’daki savaştan bu yana bir ilk yaşandı.

Al Jazeera’nın tecrübeli muhabiri Zeina Khodr, 18 yıl sonra ilk kez Beyrut’un merkezinin vurulmasını ‘İsrail için kırmızı çizgilerin olmadığı bir noktaya ulaştık’ cümlesiyle değerlendirdi.

Kendisi de Beyrut’ta yaşayan muhabir Khodr, Kola saldırısını konum, hedef ve içerdiği mesajlar açısından kayda değer bulduğunu belirtip İsrail’in çok az kısıtlamayla hareket ettiği yorumunu yaptı.

Zeina Khodr, drone saldırısıyla hedef alınan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin 8 Ekim’den bu yana devam eden sınır çatışmasına hiçbir şekilde karışmadığını hatırlatıyor.

Al Jazeera muhabiri, gelinen noktayı Hizbullah veya onu destekleyen herkesin hedef olduğu, İsrail için hiçbir kırmızı çizginin olmadığı bir yer olarak tanımladı.

Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı şehir gece yarısı 01.00 sularında patlamayla sarsıldı. Hemen ardından gökyüzünü siyah bir duman bulutu kapladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kalbi bir haftayı dolduran İsrail saldırılarında ilk kez vuruldu. Gazze Şeridi’ndeki vahşeti Lübnan’a taşıyan İsrail işgal ordusu, geride kalan günlerde Hizbullah’ın kalesi Dâhiye semtini hedef aldı.

Ancak Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece yüksek katlı bir bir apartman bloğu, İsrail tarafından bombalandı. Görgü tanıkları, Kola mahallesindeki binanın üst katının vurulduğunu ve bir delikten duman çıktığını aktardı.

Uluslararası haber ajansı AFP, Gazze Şeridi’nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ilk kez Beyrut’un merkezinde bir mahallenin hedef alındığını hatırlatıyor.

SALDIRININ HEDEFİNDE FHKC VARDI

Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, İsrail’e ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzenin Kola mahallesindeki yüksek katlı binada bir daireyi vurduğunu söyledi.

İsrail’in hedefinde, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) yöneticileri vardı. İngilizce kısaltması PFLP olan FHKC, İsrail saldırısında üç liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFP muhabirleri, saldırıdan önce Pazar günü boyunca İsrail’e ait insansız hava araçlarının Beyrut semalarında uçtuğu bilgisini verdi.

Bir başka uluslararası haber ajansı AP’nin sabah gün ağarınca servis ettiği fotoğraflarda, saldırıdan birden fazla katın etkilendiği görüldü.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI BEYRUT’TAYDI

Saldırıdan birkaç saat önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Beyrut’ta randevusu vardı. Fransız bakan, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Beyrut’u ziyaret eden en üst düzey diplomat.

HAMAS YÖNETİCİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail jetleri ayrıca Hizbullah’ın kalesi Bekaa Vadisi ve Lübnan’ın güneyine de gece boyunca hava saldırıları düzenledi. Bekaa Vadisi’nde beş sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Filistinli grup Hamas, Lübnan’ın güneyindeki Sur şehrinde liderlerinden Fetih Şerif Ebu el Emin ve aile üyelerinin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Hamas, Emin’in evinin hava saldırısında hedef alındığı bilgisini verdi.

CAN KAYBI 1200’E YAKLAŞTI

Katliamda can kaybı 1200’ye yaklaştı, binlerce yaralı var. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Pazar günü 105 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail hava saldırılarının başladığı 23 Eylül Pazartesi, 1990 yılında biten Lübnan iç savaşından bu yana en ölümcül gün olarak kayıtlara geçti.

Savaşın sıçradığı Lübnan’da halihazırda 1 milyonu aşkın kişi evlerini terk etti ve başka yerlere kaçtı. Birleşmiş Milletler, Lübnan’dan Suriye’ye geçenlerin sayısının 50 bini aştığını söylüyor.İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini iddia etti. Netanyahu “Daha işimiz bitmedi” açıklaması yaptı