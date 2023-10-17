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İran’dan İsrail’e sert uyarı!

İran’dan İsrail’e sert uyarı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:29

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Gazze’deki bombardımanların derhal durdurulması gerektiğini söylerken İsrail’e sert bir uyarı yaptı.

İsrailli yetkililerin Gazze’de Filistinlilere karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini belirten Hamaney, İsrail’in Gazze’deki suçları devam ederse hiç kimsenin dünyadaki Müslümanları ve direniş güçlerini durduramayacağı uyarısında bulundu.

HAMANEY’DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Gazze’ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı, aksi takdirde direniş güçlerini ve dünya çapındaki Müslümanları kimse durduramaz. Bütün dünyanın gözünün önünde olan, Siyonist rejimin soykırım suçudur. İşgal topraklarında yaşayan yerleşim yerlerindekilerin hepsi silahlıdır. Son zamanlardaki suçlardan, İsrail’in saldırılarına yön veren ABD sorumludur’’ ifadelerini kullandı.

ABD’YE UYARI

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da yaptığı açıklamada, “Çocuk katili İsrail rejiminin Gazze’deki sivillere karşı işlediği savaş suçlarının devam etmesi durumunda direniş cephesi önümüzdeki saatlerde önleyici eylem gerçekleştirebilir. ABD yönetimi bize mesaj gönderiyor ve soğukkanlı kalmamızı istiyor. Biz savaşın büyümesini istemiyoruz. Ancak ABD’nin istediği soğukkanlılık tek taraflı olamaz” dedi.

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