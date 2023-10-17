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İsrail’in büyük korkusu ortaya çıktı. Kara harekatının ertelenmesindeki sır

İsrail’in büyük korkusu ortaya çıktı. Kara harekatının ertelenmesindeki sır
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:12

İsrail’in Gazze’ye yönelik kara operasyonun gecikmesi beraberinde farklı iddialar da getirirken, İsrail basını ülkelerinin en büyük korkusunu yazdı.

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Kara harekatının ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken sürekli yeni iddialar gündeme getiriliyor.

İsrail gazetesi Jarusalem Post konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.

Habere göre Gazze’ye hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail’in bazı endişeleri olduğuna, bu nedenle operasyon planını ertelediğine vurgu yapıldı.

HİZBULLAH KORKUSU

Jerusalem Post’a konuşan kaynaklar, bir dizi etkenin ertelemeye yol açtığını, ancak İsrail’in asıl endişesinin Lübnan’daki Hizbullah örgütü olduğuna dikkat çekti.

Kaynaklara göre İsrail, bütün birlikleriyle Gazze’ye girmesi halinde Hizbullah’ın bu fırsatı değerlendirip kuzeydeki Lübnan sınırından ülkeye saldırı düzenlemesinden korkuyor.

İsrailli yetkililerin “Hizbullah fırsat kolluyor” düşüncesinde olduğunu ve İsrail’e kuzeyden cephe açılmasından endişelendiğini kaydeden kaynaklar, İran ve Lübnan’dan gelen sert açıklamaların da kaygıyla takip edildiği yorumunu yaptı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

İsrail ordusu, 13 Ekim’de abluka altındaki Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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